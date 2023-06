Interview • 10:50 'Internationale studenten zijn geen melkkoe' Ardi Vleugels Rector magnificus Arthur Mol van Wageningen University bestrijdt het beeld dat zijn instelling flink verdient aan de grote stroom buitenlandse studenten. De Haagse wens om die in goede banen te leiden, kan volgens hem Nederland duur komen te staan. 'Je moet het niet landelijk willen sturen.'

