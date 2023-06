06:00 Topadvocaat Ficq: 'De ceo van Tata Steel moet de gevangenis in' Jennifer Mol Joris Polman Bénédicte Ficq maakte naam als advocaat van zware criminelen, maar tegenwoordig werpt ze zich ook op als activist. Ze wil dat het OM bestuurders van bedrijven persoonlijk aanpakt voor schadelijk beleid. 'Er zit iets niet lekker in je geweten als je het dividend van aandeelhouders belangrijker vindt dan de gezondheid van omwonenden. Celstraf is dan op zijn plaats.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Roger Cremers voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen