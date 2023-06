Rechtszaak • 06:00 Zorginstelling moest 4 bitcoins betalen, anders belandden de gegevens van 40.000 patiënten op straat Carel Grol ICT'er Sheldon zou een organisatie voor ouderenzorg hebben afgeperst. Vier bitcoins, anders ging hij patiëntgegevens openbaar maken. De jonge vader ontkent in alle toonaarden: 'Mijn computer stond uit.'

