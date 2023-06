06:00 Den Helder werkt aan een nieuwe nautische toekomst Frank Gersdorf De oude havenstad Den Helder heeft afscheid genomen van de visserij en ook de dienstverlening voor olie- en gaswinning op de Noordzee lijkt zijn langste tijd te hebben gehad. Maar de stad ziet veel economisch potentieel in de energietransitie, heeft een maritiem innovatiecentrum en haalt ook de aloude banden met de marine weer aan.

