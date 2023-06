Analyse • 06:00 Het neteligste onderwerp: herstelbetalingen voor de slavernij Marceline Bresson Met de vaststelling dat veel mensen geleden hebben onder de slavernij, komt de vraag of hun nazaten gecompenseerd moeten worden. In de VS overwegen sommige steden en staten serieus om herstelbetalingen over te maken naar inwoners. Nederland twijfelt, uit angst voor enorme schadeclaims en de praktische juridische moeilijkheden.

