Tegenslag • 06:00 'Ik vierde mijn emoties bot op anderen en dat werd steeds erger' Loeka Oostra Toen zijn vrouw Isabelle hoorde dat ze uitgezaaide borstkanker had, schoot Luc Peters, nu verantwoordelijk voor het management van DJ-boekingsagenstschap David Lewis Productions, in de regelstand. Maar na haar overlijden zorgde die modus ervoor dat hij lang niet bij zijn gevoelens kon.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto's: Mark Horn voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen