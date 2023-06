Profiel • 13:39 Van liefdesliedjes naar een eerbetoon aan lhbti'ers: Beyoncé is allang niet meer apolitiek Roos van Riel Een vliegend glitterpaard, tientallen dansers en een setlist van meer dan dertig nummers: de nieuwste wereldtournee van Beyoncé is een waar spektakel. Dit weekend treedt de artiest, die meer Grammy's won dan wie ook, twee keer op in Amsterdam. Het wordt een ode aan de lhbti-gemeenschap — een sterk contrast met haar vroege solowerk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen