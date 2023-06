10:30 Volgt na greenwashing nu ook 'privacy-washing'? Marceline Bresson De maatschappelijke druk op big tech loopt op. Videoplatform TikTok probeert in reclamecampagnes te laten zien dat het gegevens van gebruikers goed beschermt. Niet iedereen is daarvan overtuigd: stichting Take Back Your Privacy eist namens Nederlandse kinderen €2 mrd aan schadevergoeding voor privacyschending.

