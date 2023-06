Reportage • 11:16 In deze galerie is alles AI - zelfs de kunstenaars Jennifer Mol Twee Amsterdamse galeristen jagen de kunstwereld in de gordijnen door alleen werken van artificiële kunstenaars op te hangen. Constant Brinkman en Paul Bookelman vragen zelfs aan hun chatbot om 'drugs' te nemen, om zijn creativiteit te stimuleren. Een lucratieve business, maar is het wel echte kunst? En hoe zit het met het copyright?

