Podcast • 05:00 De week voorbij: Een duik in het eigen slavernijverleden Van onze redacteur In De week voorbij zoomen we in op innovatieve ideeën en maatschappelijke ontwikkelingen. We gaan voorbij aan de waan van de week en bieden context bij wat er in de wereld van het FD gebeurt.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Podcast embed Dit jaar is het 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. Reden voor het FD om terug te blikken op die periode in de Nederlandse geschiedenis, want de slavenhandel leverde de Nederlandse economie een belangrijk voordeel op. En lang niet alle lessen zijn geleerd. Daarom hoor je in deze aflevering van De week voorbij van Marceline Bresson en Jean Dohmen die voor het FD. Zij vertellen je meer over een serie verhalen die zij maakten, en waarom het belangrijk is om juist nu terug te blikken op het slavernijverleden. Presentatie: Elfanie toe Laer Redactie: Jildou Beiboer Muziek: Visionair Ordinair Luister ook naar De week voorbij via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS Lees ook Op ketenen gegrondvest Slavernij gaf de economie van de Republiek vleugels image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml