Interview • 08:36 Landschapsarchitect Jerry van Eyck: ‘Ik probeer plekken beter te maken dan ze waren’ Monique van de Sande Landschapsarchitect Jerry van Eyck gelooft niet in kant-en-klare ontwerpformules. Met zijn eigenzinnige aanpak leverde hij al vele projecten af over de hele wereld, waaronder recent Pier 97 in New York.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Fotografie: Roger Neve voor het FD. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen