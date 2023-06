Interview • 20 juni 11:04 Diane von Furstenberg: portret van een dame Michou Basu Diane von Furstenberg is meer dan de bedenker van de wikkeljurk, die in 1973 het licht zag. ‘Mensen zeggen dat ik de wikkeljurk heb uitgevonden, maar de jurk heeft mij gemaakt’, zegt ze over het intussen iconische kledingstuk. Het Brusselse museum Mode & Kant laat de vrouw áchter de ontwerpen zien.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Dimitrios Kambouris / Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen