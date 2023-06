09:35 Oekraïense schilderijen op tournee Geurt Franzen Schilderijen uit Oekraïne maken een reis langs West-Europese musea. Het biedt Oekraïne de kans om te laten zien dat hun kunstenaars begin vorige eeuw een veel belangrijkere rol vervulden in het Russische modernisme dan kunsthistorici tot nu toe veronderstelden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Omar Marques / Getty Images Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen