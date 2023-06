21 juni 10:37 In het land van de vrijheid zijn zwangeren overgeleverd aan de grillen van politici Barbara Noordermeer Abortus wordt een belangrijk thema bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Sinds het landelijk recht op beëindiging van zwangerschap werd afgeschaft - deze week precies een jaar geleden - is de verwarring compleet. Iedere staat heeft eigen wetgeving, maar voor zowel zwangeren als medisch personeel zijn die regels vaak onduidelijk. En dat terwijl de potentiële straffen hoog zijn.

