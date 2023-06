21 juni 09:37 Een halve eeuw hiphop Martin Kuiper Deze zomer is het een halve eeuw geleden dat hiphop in de Bronx in New York het levenslicht zag. Inmiddels zijn de pioniers van de beginjaren oudere mannen geworden. Hoe blijf je als rapper op leeftijd relevant in dit genre van jongeren voor jongeren?

