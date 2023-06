Profiel • 10:02 Voor avonturier Stockton Rush zijn risico's gewoon part of the job Jennifer Mol Al dagen is de Titan spoorloos, de mini-onderzeeër die zou afdalen naar de Titanic. Aan boord is ook eigenaar Stockton Rush, die zijn droom als astronaut zag vervliegen en toen de diepzee opzocht.

