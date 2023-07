15:00 Hoe de 'Firma Grunberg' overeind blijft in een krimpende markt Rob de Lange Als een van de weinige Nederlandse schrijvers lukt het Arnon Grunberg om goed van zijn schrijverschap te leven en de ontlezing de baas te blijven. Het FD volgde de 52-jarige auteur enkele maanden om zijn verdienmodel te doorgronden en sprak ook met zijn medewerkers. 'Om het in FD-termen te zeggen: ik diversificeer mijn bezigheden.'

