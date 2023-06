In beeld • 11:15 De New Yorkse metro in de jaren zeventig Jeroen Bos De New Yorkse metro was in de jaren zeventig vies, gevaarlijk en heet als de hel, maar op de Zwitserse fotograaf Willy Spiller had de ‘subway’ een onweerstaanbare aantrekkingskracht.

