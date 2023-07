Tegenslag • 06:06 'Mijn revalidatie werd mijn wedstrijd. Die moest ik winnen' Grieteke Meerman Mike Lingen behoorde tot de wereldtop in de vechtsport jiujitsu, toen hij op zijn 21ste voor de trein viel. Hij verloor zijn linkeronderbeen, raakte halfzijdig verlamd en moest opnieuw leren praten.

Foto: Mark Horn voor het FD