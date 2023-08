Diner met het FD • 06:00 Mede-oprichter Voedselbank: 'Dat twee onbemiddelbare uitkeringsgerechtigden dit voor elkaar kregen is idioot' Sandra Olsthoorn Clara Sies zat zelf in de bijstand toen ze 21 jaar geleden vanuit haar huiskamer de Voedselbank oprichtte. De organisatie groeide uit tot een instituut, en zij tot woordvoerder van arm Nederland. Dinergesprek over chronisch geldgebrek, slachtofferschap en geloof. 'Je moet je nooit laten neerknuppelen.'

