Analyse • 10:33 Libanezen beroven de bank om bij hun eigen geld te kunnen Ruth Michaelson De centrale bank van Libanon heeft het land in een financiële crisis gestort en miljoenen rekeninghouders kunnen hun spaargeld niet opnemen. Dat drijft sommigen tot extreme acties, die ze tot volkshelden maken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Wael Hamzeh/EPA Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen