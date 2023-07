Analyse • 18:16 In Zweden gaan kinderen allang naar de bijna gratis 'förskola' Anne Grietje Franssen Gratis kinderopvang in Nederland is geen goed idee, zeggen planbureaus. Het zou vooral de rijken helpen en kansenongelijkheid alleen vergroten. Maar een land als Zweden zweert bij zijn algemeen toegankelijke voorscholen. Wat zijn daar de ervaringen daar?

