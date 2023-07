09:36 Het toneel van het leven Susan Nortier Willem de Haan maakt kunst met een knipoog. Hij voegt onverwachte elementen toe aan alledaagse situaties. Die worden daardoor heerlijk absurd. En dat slaat aan, want de jonge kunstenaar is sinds zijn afstuderen razend populair.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Willem de Haan Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen