06:00 Snelle opwarming maakt van de Middellandse Zee een stresscocktail Richard Hogenkamp Miljoenen Europeanen reizen de komende weken weer af naar de Middellandse Zee. Wat de meesten niet weten is wat zich onder de zeespiegel afspeelt. De temperatuur van het Middellandse Zeewater stijgt veel sneller dan deskundigen eerder berekenden. De gevolgen zijn ingrijpend. ‘Vergelijk het met een bosbrand, groter dan we in onze tijd ooit hebben gezien. Plus alle gevolgen daarvan.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen