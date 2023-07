14:10 Waarom de mossel duurzaam is Hilary Akers Ze was lang geen mosselfan, maar Hilary Akers is om sinds ze ontdekte dat mosselen duurzaam zijn en daarmee zo’n beetje het enige vissige dat je nog met goed fatsoen kunt eten. Je kunt er bovendien heerlijke curry’s mee maken.

