Analyse • 15:00 • Maleisische toeristenhotspot Penang voert als eerste plek in Zuidoost-Azië verbod op Airbnb in Marianne Slegers Penang is de overlast van toeristen in de koloniale handelsstad George Town zat. Daarom komt er op het Maleisische eiland nu een gedeeltelijk verbod op Airbnb.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: AFP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen