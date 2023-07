In beeld • 00:59 Op de grens van foto en schilderij Jeroen Bos Fotograaf Jean-Vincent Simonet rekt de grenzen van de fotografie zover op, dat je zijn werken ook schilderijen kunt noemen. Voor zijn nieuwste projecten keerde hij terug naar het bedrijf van zijn familie, een drukkerij nabij Lyon.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen