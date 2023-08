Duurzame vindingen • 14:00 Hoe 'vervelende' waterhyacinten helpen de plastic troep in rivieren op te ruimen Ardi Vleugels Het FD gaat in de zomer op zoek naar (ver)gezichten van vernieuwing die de toekomst duurzamer maken. Wetenschapper Tim van Emmerik van de Wageningen University & Research (WUR) zet ongewenste waterplanten in bij de bestrijding van plasticsoep.

Foto: Kiki Groot voor het FD