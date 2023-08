11:22 Voormalig eurocraat gebruikt satire om Brussel dichter bij de mensen te brengen Mathijs Schiffers Met The Schuman Show neemt Kelly Agathos het leven in en om de Europese instituten, waar ze zelf lange tijd deel van uitmaakte, op de hak. De theatershow is immens populair in de Brusselse bubbel. Het trekken van een breder publiek is de volgende uitdaging.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Seb Devienne Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen