In beeld • 06:12 'Het is nu wel groen, maar ernstig uit balans' Vasco van der Boon Welke gevolgen heeft de stikstofcrisis voor de natuur? Het FD brengt het in een fotoserie in beeld. Verslaggever Vasco van der Boon en fotografen David van Dam en Siese Veenstra trekken door Nederland, waar betrokkenen laten zien hoe onze omgeving verandert: van vogelkenner tot natuurboer, van vlinderprofessor tot boswachter.

