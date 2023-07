Levensles • 09:10 OLVG-baas: 'Haar ziekte bracht ons nog meer samen' Alice van Essen Een gebeurtenis, situatie of gesprek kan een onuitwisbare indruk achter-laten. In deze serie delen mensen de les die ze daaruit trokken. Maurice van den Bosch, bestuursvoorzitter van het OLVG in Amsterdam: ‘Het leven is kwetsbaar, zie ik dagelijks op mijn werk. Dat maakt het zo waardevol.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Sebastian König voor het FD. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen