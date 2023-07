Analyse • 11:21 Tweedehandsjes? Modemerken zien er wel wat in Zahra Hirji Olivia Rockeman Modemerken maken goede sier met de verkoop van hun gebruikte kleding. Veel merken hebben zelfs hun eigen verkoopkanaal voor ‘pre-loved items’. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee van de klant, is de gedachte. Maar de consument wil er niet echt aan.

