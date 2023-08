In beeld • 06:00 'Sinds corona gaan mensen op zoek naar bijzondere en meer afgelegen locaties' Richard Smit Sommigen zoeken de drukte 's zomers op, waar anderen die juist proberen te ontvluchten. Bijvoorbeeld door wat minder bekende, maar wel unieke plekken te zoeken in het kleinschalig toerisme. Waar brengt hen dat? FD-verslaggever Richard Smit bezocht zes locaties en fotograaf Julie Hrudová bracht ze in een zesdelige fotoserie in beeld.

