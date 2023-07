08:44 Denksporters over hun loopbaan Emma Verweij Niet alleen fysieke sporten, ook sporten als schaken, dammen en poker kennen trainingen, toernooien en olympiades. Deze oud-denksportprofessionals weten hoe het is om aan de mentale top te staan en zetten nog regelmatig hun hersens aan het werk.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen