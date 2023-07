Analyse • 14:08 De gok die Macau dreigt te verliezen Florian Müller De casino’s van Macau maakten ooit zes keer zoveel omzet als die van las Vegas. Tot China’s strenge covid-politiek de sector lamlegde. Nu wil Beijing de voormalige kolonie minder afhankelijk maken van het geluksspel. De plannen lijken vooralsnog niet te leiden tot het beoogde resultaat.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Eduardo Leal/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen