05:47 Artistieke sferen in de IJsselcentrale Ellen Leijser In de IJsselcentrale, een voormalige elektriciteitscentrale bij Zwolle, werkt kunstenaar Ronald A. Westerhuis aan zijn magnum opus: een privémuseum met een sociëteit, een rooftopbar en een restaurant. En dat alles op ideële grondslag. ‘Ik wil laten zien dat het ook anders kan.’

