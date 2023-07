05:28 Sportpsycholoog Eefje Raedts: ‘Het woord “onveilig” stopt elk gesprek’ José Rozenbroek Pure topsporters zijn altijd ontevreden. Ze willen meer, beter, harder. Lukt dat niet, dan kan dat tot mentale klachten leiden. Bij TeamNL is psycholoog Eefje Raedts dan aan zet als hoofdexpert prestatiegedrag en mentale gezondheid. ‘Totale controle is een utopie.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Fotografie: Martin Dijkstra voor het FD. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen