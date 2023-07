Essay • 08:39 Kunnen we wat minder gericht zijn op winnen? Joost Galema Niet alleen sport staat tegenwoordig alleen nog in het teken van winnen, zowat alles is prestatiegericht. Een ongezonde ontwikkeling, vindt auteur en hardloper Joost Galema. Zijn devies: vergeet het resultaatdenken en breng het plezier terug.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Philip Lindeman voor het FD. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen