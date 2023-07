12:13 Gemeenten leven met angst en beven naar 'ravijnjaar' 2026 toe Frank Gersdorf Marijn Jongsma Den Haag beknibbelt op de financiering van gemeenten, maar hoeveel is nog niet duidelijk. De VNG roept de gemeenten op om uit protest vooral geen sluitende meerjarenbegroting aan te leveren. Een nieuw dieptepunt in de moeizame verhouding tussen Rijk en lokale overheden.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen