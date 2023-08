Reportage • 13:30 Kabouterstad Enkhuizen weet weer wat ondernemen is, maar snoeven is verleden tijd Frank Gersdorf Ooit was Enkhuizen groter en rijker dan Amsterdam. De fraaie binnenstad herinnert aan die gouden jaren. Later volgden eeuwen met veel armoede. Anno 2023 is Enkhuizen, bakermat van een bekende koopjesketen, opnieuw een plaatsje met volop bedrijvigheid. Maar nu regeert de bescheidenheid. Deel 1 van een serie over ondernemende dorpen en stadjes in de provincie'.

