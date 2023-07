Profiel • 12:00 Licht ontvlambare coach kan onrecht slecht verdragen Frits Conijn Vera Pauw wordt bejubeld als pionier van het vrouwenvoetbal. De uitgesproken coach maakte afgelopen donderdag in Ierse dienst haar debuut op het WK.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Ryan Byrne/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen