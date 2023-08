€2,8 mrd zorgsubsidie op zak, nu nog de uitvoering

De aanvragen voor subsidiëring van verbeter- en efficiëntieprojecten in de zorg stromen binnen bij zorgverzekeraars. Er staat in totaal € 2,8 mrd klaar, volgens afspraak in het zorgakkoord dat minister Ernst Kuipers vorig jaar sloot met brancheorganisaties. 'Voor het budget geldt: use it or lose it', de uiteindelijke resultaten is afwachten.