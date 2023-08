11:36 Opleiders bezorgd over daling aantal nieuwe verpleegkundestudenten Elfanie toe Laer Na een piek tijdens de coronajaren melden zich steeds minder studenten voor een opleiding tot verpleegkundige. De sector komt met oplossingen, maar die worden vooralsnog nauwelijks ingezet. 'Het is een bittere pil maar we zagen het aankomen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Stijn Rademaker/ANP Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen