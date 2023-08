Reportage • 12:13 Hoe een Zeeuwse sekte een dorp opslokt Carel Grol Sonny Motké In een Zeeuws dorp zit een vereniging met een 84-jarige leider die met 'speciale gaven' mensen behandelt. Autoriteiten onderzoeken al jaren of de sekte zich verrijkt ten koste van volgelingen. Het Openbaar Ministerie besluit later deze zomer of het een zaak start. 'Als je rijk wil worden, begin een sekte.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: Alexandra España voor Het Financieele Dagblad Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen