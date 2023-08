16:29 De overname van de dorpskroeg door Eenrum Carel Grol Ooit had elk dorp een kerk, een kroeg en een winkel. Maar kerken gaan dicht, internetwinkels verdringen de middenstander op de hoek en vanwege vergrijzing kampen ook kroegen met afnemende klandizie. Toen Eenrum zag dat zijn dorpskroeg dreigde te verdwijnen, kwam de dorpsvereniging in actie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Foto: Corné Sparidaens voor het FD Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen