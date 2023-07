Interview • 11:00 'Ik zie mijzelf als een soort priester in het openbaar bestuur' Elfanie toe Laer Ombudsman Munish Ramlal van Amsterdam krijgt minder klachten, maar weet dat de problemen niet verdwijnen. Behalve bewoners smachten ook ambtenaren naar verandering: 'Ze worden gelukkig van de stad, maar horendol van hun eigen organisatie.'

