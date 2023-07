08:40 Schrijver Suzanna Jansen komt bij de pilatesschool Brenda van Osch Hoe hard je ook werkt, iedereen heeft een plek om bij te komen. Voor schrijver Suzanna Jansen (58), bekend van ‘Het pauper-paradijs’ en ‘De omwenteling of de eeuw van de vrouw’, is dat de pilatesschool. ‘Schrijven gaat via mijn hoofd, dit werkt anders.’

