Analyse • 12:25 De twijfel groeit over effecten van opmars private equity in de zorg Maarten van Poll Investeringsmaatschappijen hebben zich de laatste jaren stevig in de Nederlandse zorg genesteld. Soms gaat het mis bij hun bedrijven, maar echte duidelijkheid over de handelswijze van private equity in de zorg is er nog niet. Inmiddels zwelt de roep om transparantie en toezicht aan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Illustratie: iStock/FD Studio Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen