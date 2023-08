Analyse • 16:19 Dood door overwerken: jonge Koreanen in opstand tegen megalange werkdagen Raphael Rashid Hard werken zit ingebakken in de Zuid-Koreaanse samenleving. Maar toen de overheid voorstelde om de werkweek uit te breiden naar 69 uur, staken millennials en gen Z er een stokje voor. Het verzet tegen de traditionele werkcultuur groeit.

