09:35 Zo komt Samuel Levie tot rust Eva Gabeler Hoe hard je ook werkt, iedereen heeft een plek om bij te komen. Ondernemer Samuel Levie (40), mede-oprichter van worstmaker Brandt & Levie: ‘Ik word onrustig van stilzitten, maar ik moet het wel doen om een leuk mens te blijven.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Fotografie: Mark Horn voor het FD. Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen